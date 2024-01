Il mondo del calcio piange Giuseppe Rampoldi, fondatore della Bregnanese

Bregnano ha perso una delle colonne portanti del mondo dello sport. Si è spento Giuseppe Rampoldi.

Fondatore della Bregnanese

Pippo, come lo chiamavano in molti, o "Il Rampo", come era nominato nel mondo sportivo, da alcuni anni combatteva con alcuni problemi di salute che si sono aggravati con l’andare del tempo fino al tragico epilogo di qualche giorno fa. Più di quarant’anni fa, con alcuni amici ha fondato l’Us Bregnanese, di cui è sempre stato una colonna portante. Ha ricoperto per anni la carica di segretario e di guardalinee. Dopo il lavoro, la sua seconda casa è sempre stata il campo sportivo.

Non si è perso una partita della squadra dove ha giocato a lungo prima il figlio Mauro, poi il nipote Stefano. Nel 2013 è stato premiato da Gianni Rivera e da Carlo Tavecchio. Nel 2017 invece, è stato il sindaco Elena Daddi a consegnargli la benemerenza civica.

Ieri i funerali

I funerali si sono svolti ieri, lunedì, nella chiesa parrocchiale di Bregnano San Giorgio. Tantissime le persone che hanno voluto salutarlo e ringraziarlo per il suo impegno nello sport a favore dei ragazzi.