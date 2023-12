Il Natale arriva in anticipo: maxivincita di 2 milioni di euro VIDEO

Il Natale è arrivato in anticipo a Lurate Caccivio: vinti 2.000.000 di euro alla tabaccheria "Dominioni".

Maxivincita alla tabaccheria "Dominioni"

Sorride Federica Dominioni, titolare insieme alla sorella Silvia e a Marco Dominioni, nella storica attività di via Regina Margherita. Ieri sera, giovedì 7 dicembre, per caso ha scoperto di aver venduto un Mega Miliardario (Gratta e Vinci) da 2.000.000 di euro. Record per l'edicola e tabaccheria, anche se l'attività ha una lunga storia di vincite. "Siamo felici anche se non sappiamo chi ha grattato il biglietto fortunato - racconta Dominioni - Se l'ha fatto qui da noi non ha detto nulla ma, più probabilmente ha scoperto di aver vinto una volta a casa. Ci sono solo tre o quattro clienti che lo fanno. Se passano proverò a guardarli nell'occhio per scoprire se uno di loro è il fortunato"