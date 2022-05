Un giorno a Leopoli

Missione umanitaria a Leopoli, in Ucraina, dove abbiamo raccolto testimonianze.

Tremilacinquecento chilometri. Da Maccio a Leopoli, attraversando Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina, Ungheria, Slovenia.

Il nostro viaggio in Ucraina tra i profughi

Quando ci è stata offerta l’opportunità di prendere in carico il pulmino dell’oratorio, trasportando aiuti umanitari e una donna che necessitava di rientrare in Ucraina, non abbiamo esitato. Per ragioni umanitarie e per raccogliere testimonianze da cronisti. Insieme a me e al collega Massimo Montorfano, l’amico Emanuele Borgonovo. A tenderci la mano, a Leopoli, padre Ihor Boyko: fondamentale appoggio logistico, empatico, nell’andare per strada e incontrare uomini, donne, bimbi e ragazzi in fuga dalla guerra. Un’esperienza - partenza venerdì 29 aprile, rientro lunedì 2 maggio - di fraternità.

Nicola Gini

