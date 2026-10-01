Il nuovo oratorio cresce: sarà pronto tra un anno

Il nuovo oratorio di Olgiate Comasco cresce: mercoledì 30 settembre sono stati posati 10 pilastri di quella che sarà la grande sala polifunzionale.

Il nuovo oratorio: cantiere a pieno ritmo

Come dettaglia l’architetto Alessandra Mastrogiacomo, “l’ingresso in cantiere dell’autogrù è avvenuto ieri pomeriggio con una sola manovra, quindi senza aggravare il traffico che ha caratterizzato questo inizio di settimana, non causato da noi. Anche stamattina (giovedì primo ottobre) i due tir trasportanti i pilastri e i relativi accessori sono entrati in cantiere come stabilito con una sola manovra. Per precauzione, comunque due movieri hanno dato assistenza al traffico in quei pochi minuti necessari”.

Lunedì prossimo l’arrivo delle grandi travi

I pilastri sono stati tutti posizionati. Per lunedì è previsto l’arrivo delle grandi travi della sala polifunzionale. Il nuovo oratorio è accompagnato da notevoli aspettative: opera caratterizzata da una spesa prevista di 4.598.326,31 euro e dalla finalità inclusiva. Importo per gran parte già coperto dalla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano: manca una quota pari a 695.000 euro. La conclusione dei lavori è programmata per la fine del mese di settembre del 2027.