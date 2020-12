Babbo Natale ha davvero molto da fare in questo periodo, ma per fortuna ci sono aiutanti in giro per l’Italia che si impegnano a portare ai bambini un po’ di magia.

Il palloncino di Sara da Erba a Pisa: “Babbo Natale, fai sparire il Covid”

E’ successo a Sara Carboni, 11 anni, che proprio domenica scorsa ha lanciato la sua letterina attaccata a cinque palloncini bianchi, che sono arrivati fino a Perignano, provincia di Pisa. A trovarli è stata Dobromila Babickova, che ha fatto di tutto per rintracciare la ragazzina: ha lanciato un appello su Facebook ed è riuscita a mettersi in contatto con la bambina. Nella sua letterina, oltre ai regali, Sara chiedeva di far sparire il Covid.

