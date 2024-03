Il parcheggio selvaggio finisce a sprangate: anziano colpito al collo e lunotto dell'auto sfondato

Un lunotto posteriore di un'auto in frantumi e una bastonata sul collo a un'anziano: è questo il risvolto di un movimentato pomeriggio in via Pellico a Olgiate Comasco.

Anziano colpito da un bastone

La vicenda è ancora da chiarire e al vaglio della Polizia locale di Olgiate, intervenuta sul posto. Quel che è certo è che la vicenda trae origine per l'ormai consuetudinario parcheggio selvaggio che si registra all'ingresso e all'uscita dei bambini dalla vicina scuola primaria. Il fatto è accaduto intorno alle 16.10 quando è iniziato un alterco tra il padre di due bambine e un uomo di 77 anni residente proprio in via Pellico. A quanto pare l'uomo, stanco di trovarsi le auto parcheggiate in prossimità del cancello (dove non si potrebbero lasciare le vetture), avrebbe posizionato dei bastoni per evitare questa pratica. Il padre, avrebbe comunque posteggiato, esasperando il residente.

Due testimonianze contrastanti

Secondo alcuni testimoni, l'anziano avrebbe preso un bastone, colpendo il lunotto posteriore dell'auto, mandandolo in frantumi. A quel punto il padre avrebbe reagito, a sua volta brandendo una spranga di legno, colpendolo al collo. Dalla parte destra. Dopodiché parole, reciproche accuse e l'arrivo degli agenti.

Il pensionato, invece, ha raccontato di essere prima stato colpito e di aver reagito di conseguenza, spaccando il vetro.

Sul posto un'ambulanza ma non per i soccorsi

Passati una ventina di minuti è giunta sul posto un'ambulanza della Sos di Olgiate Comasco con a bordo un volontario. Lo stesso, si è inserito nella discussione minacciando e insultando l'anziano. A quanto pare, risulterebbe essere un parente del padre che si trovava alla guida della vettura danneggiata. E' stato poi allontanato dalla Polizia locale.