"Il parco delle storie" spalanca i cancelli ai bimbi

"Il parco delle storie" spalanca i cancelli ai piccoli: appuntamenti con le letture animate nel giardino di Villa Camilla, a Olgiate Comasco.

"Il parco delle storie": partecipazione libera

Riprendono le letture animate organizzate dalla biblioteca comunale "Sergio Mondo". Nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'emergenza sanitaria, gli appuntamenti inizieranno da sabato 12 giugno, alle 10.30: "Libri sotto gli alberi", proposta ad hoc per i bimbi da 3 a 7 anni. Seconda tappa sabato 26 giugno: "Chi ha paura dei draghi?", per i bimbi da 5 a 9 anni. Il 10 luglio sarà la volta di "Nati per la musica", per i bimbi da 1 a 6 anni. Il 24 luglio "Risate a crepapelle", per i bimbi da 3 a 7 anni. Infine, il 4 settembre il "Gran finale dell'estate", per i bimbi da 3 a 9 anni. Partecipazione libera con un massimo di 35 posti per ogni data. Per informazioni e adesioni: 031-946388 e olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.

"Sentieri di foglia" domenica 20 giugno

L'altra proposta, dal titolo "Sentieri di foglia", è in programma per domenica 20 giugno, alle 16.30, sempre nel parco di Villa Camilla. Brevi poesie, letture e storie narrate coinvolgeranno attivamente i piccoli partecipanti alla riscoperta del bosco e della natura come luogo misterioso e affascinante. Iniziativa organizzata da assessorato alla Cultura, biblioteca e associazione Luminanda. Partecipazione libera, iscrizione obbligatoria al solo laboratorio (massimo 30 bimbi partecipanti). Anche in questo caso, per informazioni e iscrizioni: 031-946388 e olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.