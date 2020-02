Il Pd Canturino: “I rifiuti diventino una ricavo, non un costo” VIDEO

“Suoniamo un campanello d’allarme, l’Amministrazione deve prendere in mano la situazione e non seguire le tendenze momentanee del mercato, andando così a pesare su cittadini e aziende canturine”. A parlare è il consigliere comunale del Partito Democratico Filippo di Gregorio che mette sotto la lente d’ingrandimento la gestione dei rifiuti. (Nel video l’analisi di Piero Pozzoli)

Il Pd Canturino: “I rifiuti diventino una ricavo, non un costo”

“Alcuni giorni fa sono stati pubblicati due bandi per la raccolta del legno e il tessile, con un aumento del 140% e del 170% in soli sei mesi. Occorre pensare ad una gestione in proprio, nell’ottica di un’economia circolare perché il Comune possa gestire in prima persona i rifiuti. Qualsiasi Amministrazione dovrebbe porsi questo problema, continuare con questo sistema è illogico ancor più se si pensa che il rifiuto da costo potrebbe invece trasformarsi in una risorsa”, ha analizzato durante le conferenza stampa andata in scena oggi, venerdì 7 febbraio 2020 nella sede del Pd. Domani, sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 12.30 verrà allestito un banchetto in piazza Garibaldi per esporre ai cittadini la proposta.

