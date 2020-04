Il pellegrinaggio virtuale degli olgiatesi per San Gerardo: un video di notevole suggestione diffuso dalla parrocchia di Olgiate Comasco.

Un video bellissimo per “camminare” insieme

In piena emergenza coronavirus la parrocchia di Olgiate Comasco è stata costretta a sospendere lo storico pellegrinaggio a Monza. Una tradizione fortissima, che prosegue dal 1207, quando gli olgiatesi invocarono l’intercessione del santo monzese contro una terribile malattia che colpiva la testa. Dunque, sabato 25 aprile 2020 non ci sarà la tradizionale mobilitazione (a piedi, in bicicletta, in pullman e in auto) di migliaia di fedeli olgiatesi diretti all’urna, nella chiesa monzese di San Gerardo, che custodisce le spoglie del santo. Poche volte, in passato, è capitato di non poter effettuare il pellegrinaggio: alla fine del diciottesimo secolo e nel 1945, in epoca di Seconda guerra mondiale. Ma l’attuale situazione di emergenza non “ferma” la parrocchia olgiatese. Ecco allora il bellissimo video, realizzato dal giovane Pietro Castellini, che, virtualmente, porta per mano i fedeli olgiatesi dalla chiesa di Olgiate dedicata a San Gerardo a quella di Monza. “Il pellegrinaggio è una tradizione antichissima, che risale a 813 anni fa, al 1207: la malattia decimava gli olgiatesi, quindi la richiesta di aiuto a un eremita ticinese, Manfredo Settala – le parole del parroco, don Marco Folladori, a corredo delle immagini – L’eremita rispose di andare a Monza e dare degna sepoltura a Gerardo, un vero santo, chiedendo la sua intercessione per superare il momento difficile. Gli olgiatesi diedero degna sepoltura e fecero un voto. Sempre gli olgiatesi si sono ricordati di questo voto. Quest’anno non possiamo in nessun modo andare a Monza. Nel frattempo non dimentichiamo questa ricorrenza: ci aiutano le nuove tecnologie. Sabato ci troveremo per una messa solenne, ovviamente a porte chiuse, che trasmetteremo in diretta. In quella occasione verrà benedetta una quantità di pane dolce (verrà distribuito alle persone che l’hanno prenotato, ndr). Le nuove tecnologie ci permettono anche un pellegrinaggio virtuale. I nostri ragazzi hanno fatto un video che si può vedere, per ripercorrere quel cammino che per secoli i nostri antenati e anche noi, tutti gli anni, abbiamo fatto”.

La preghiera al santo monzese

Il parroco, invitando alla preghiera nelle case, sottolinea la particolare esigenza di invocare l’intercessione di San Gerardo. “E’ importante chiederla specialmente quest’anno. Chiediamo a San Gerardo che interceda per noi e che il Signore, nella sua misericordia, conceda la guarigione. Preghiamo non solo per noi di Olgiate ma per tutte le persone che stanno soffrendo e per chi lavora tutti i giorni per alleviare queste sofferenze. L’intercessione di San Gerardo non mancherà. Quando avremo occasione di tornare a Monza, tra qualche mese o l’anno prossimo, avremo un motivo in più per ringraziarlo”.

Il saluto del sindaco

Nel finale del video il sindaco Simone Moretti esprime il suo saluto e incoraggiamento. “Grazie ai nostri sacerdoti e alla nostra parrocchia sabato ci sarà la messa in diretta. Stiamo cercando di mantenere quelle che sono le nostre tradizioni in una forma diversa. Speriamo che sia solo per quest’anno e, l’anno prossimo, di mantenere fede al voto degli olgiatesi andando a Monza. Ce la faremo”.