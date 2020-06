Il preside De Agostini del Liceo Porta va in pensione: “Mi mancheranno tutti tranne la burocrazia”

Piermichele De Agostini, dirigente scolastico del Liceo Porta di Erba, va in pensione.

Il preside De Agostini del Liceo Porta va in pensione

63 anni, arrivato nella struttura scolastica erbese nel 2015, spiega: “Mi mancheranno la villa, il parco, gli studenti e tutti i collaboratori. Lascio invece volentieri tutto il carico di burocrazia”.

E ora cosa farà di tutto il tempo libero? “Ho un po’ di lavori arretrati in casa lasciati lì sempre con l’intento ‘lo farò quando sarò in pensione’ – sorride – Per il resto non ho ancora deciso. Almeno fino al 31 agosto sono ancora nella scuola”.

