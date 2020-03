Il preside dell’Istituto San Vincenzo agli alunni “Non perdete questa opportunità”

La lettera del preside dell’Istituto San Vincenzo agli alunni erbesi. “È un buon momento per parlare con chi è in casa con voi, per giocare con fratelli e sorelle, per stare con i genitori che spesso vedete solo di sfuggita la mattina, prima di andare a letto o nel fine settimana; chiacchierate con i nonni…”.

Ecco la lettera del presidente Stefano Bosio

Cari bambini e ragazzi, proprio oggi è stata emessa una nuova ordinanza che sospende le attività didattiche per un’altra settimana a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.

Vi sarete certamente accorti che questo fatto sta sconvolgendo il quotidiano ritmo di vita di tutti: il divieto di aggregarsi vi farà sicuramente sentire la mancanza di molte cose come gli allenamenti, le partite, il trovarsi con gli amici, il catechismo, la messa e forse anche un pochino la scuola! È di sicuro un momento eccezionale nella storia del nostro Paese ma credo che qualcosa di buono possa nascere anche da qui.

Come dice il nostro Arcivescovo nella sua Lettera pastorale di quest’anno, “Lo Spirito rende pronti a trasformare ogni situazione, anche la più negativa, in occasione: dentro ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra stessa quotidianità, c’è un’occasione di grazia”.

Sfruttate quindi questa situazione, quest’abbondanza di tempo a disposizione che vi hanno regalato, per fare tutto ciò che la routine quotidiana non vi permette poiché essa, il tempo, ve lo ruba…forse sottraendolo alle cose più importanti!

È un buon momento per parlare con chi è in casa con voi, per giocare con fratelli e sorelle, per stare con i genitori che spesso vedete solo di sfuggita la mattina, prima di andare a letto o nel fine settimana; chiacchierate con i nonni e fatevi raccontare se è mai successo qualcosa di simile nella storia di cui hanno memoria, come lo hanno vissuto, cos’è accaduto: state facendo storia! È un tempo per riprendere in mano le relazioni, quelle vere, non quelle di Instagram, di Facebook o di altri social; è occasione di crescita personale. Passerete tanto tempo in casa, è vero, ma in casa abbiamo un’enorme ricchezza che tante volte non vediamo: la nostra famiglia! Nessuno vi vieta poi di approfittare delle nostre vicinissime montagne per passeggiare e apprezzare quanta bellezza ci circonda che troppo poco spesso consideriamo: anche questa è conoscenza, del nostro territorio: la Geografia non si studia solo in classe!

Non state a letto tutta la mattina e non perdetevi davanti al cellulare, se non per informarti su quel che sta accadendo fuori: ricordate però di vagliare criticamente tutta l’enormità di informazioni che la rete ci riversa addosso, scegliendo bene le fonti e la loro attendibilità come vi insegniamo a scuola!

Vi sarete già accorti che i vostri insegnanti non si sono dimenticati di voi e che vi hanno già raggiunto con compiti di approfondimento e potenziamento, link a pagine web, video ecc. Questa settimana maestre e prof. si attiveranno ancora di più con varie strategie che la tecnologia ci mette a disposizione (nuove anche per noi e quindi forse imperfette) per procedere un po’ con le programmazioni, nel limite del possibile.

Ai più “grandi” dico: leggete! Cosa? Guardatevi attorno; chissà quanti libri avete in casa! Dedicate almeno un paio d’ore quotidiane allo studio; cercate su internet cose buone, sfruttatelo, essendo curiosi e responsabili! Bambini, svolgete quanto assegnato dagli insegnanti ma liberate la vostra creatività facendo disegni, scrivendo pensieri e mandandoli alle maestre: ne saranno felici!

Senza nessun allarmismo, siate anche prudenti, attenti alle indicazioni ricevute dalle autorità, rispettandole! Non perdete l’opportunità che vi è stata offerta da questa situazione e fatene veramente un’occasione! A presto!