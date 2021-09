Elezioni al centro Incontro per il nuovo Comitato di gestione a Villa Guardia: Lidio Giovannone, 75 anni, lascia la guida del sodalizio dopo 12 anni.

Il presidente degli anziani non si ricandida

Martedì 21 settembre, alle 17.30, si terrà l’assemblea generale dei soci nella sede di via Vittorio Veneto. Tra i punti all’ordine del giorno la votazione per il Consiglio direttivo per il triennio 2021-2023: nell’elenco dei candidati, dopo quattro mandati, non si legge più il nome dello storico presidente. Sono convinto che l’associazione andrà in buone mani. Il mio augurio è di portare sempre avanti l’identità del centro ma aggiungendo anche nuove idee e progetti".

