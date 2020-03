Il presidente Fontana: “Bertolaso positivo, progetto Fiera rischia rallentamento” VIDEO

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha parlato nel punto stampa oggi, martedì 24 febbraio 2020, alle 13.30.

Il presidente Fontana: “Bertolaso positivo, progetto Fiera rischia rallentamento”

Sui numeri: “Siamo nello stesso trend dei giorni scorsi, ci sono degli aumenti ma sono limitati rispetto a quello avvenuto nella scorsa settimana. Pare si stia sensibilizzando il trend di crescita. Speriamo voglia dire che si va verso una discesa nei prossimi giorni, non abbiamo però nessun elemento concreto per avere conferma”.

Su Guido Bertoloso, trovato positivo al Covid-19: “Si è messo in isolamento, è a letto. Mi ha espresso la sua volontà, con forza e determinazione, di continuare a lavorare da remoto. E’ al nostro fianco, vuole darci una mano per portare avanti realizzazione dell’ospedale. Sta bene ma ha la febbre. Vogliamo capire se sia possibile continuare a farlo lavorare da remoto o se dovrà essere sostituito. C’è il rischio di qualche rallentamento perché aveva in mano tutta l’evoluzione del progetto in Fiera”.

Come procedere dopo la positività di Bertolaso? “Seguiremo la procedura per l’isolamento a casa per i contatti stretti. Chi deve svolgere servizi essenziali continua a lavorare con mascherine e dispositivi di sicurezza, la sera poi si isola. Solo nel caso di sintomi ci sarà il tampone. Io con Bertoloso non ho avuto nessun contratto stretto, l’ho visto solo domenica ma non siamo stati vicini. Lo staff di Bertoloso e gli operai in Fiera? Non so ancora, ho appena avuto la notizia. Andrà sicuramente fatta una valutazione“.

Questo il post pubblicato su Facebook dall’ex capo della Protezione Civile che in tarda mattinata ha annunciato la sua positività.

“Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche.

Vincerò anche questa battaglia”.

Fontana incontro coi sindaci e visite degli assessori

“Ho avuto anche un incontro di aggiornamento coi sindaci. Ho parlato delle mascherine e dei tamponi, ho spiegato anche della sperimentazione del nuovo farmaco giapponese”.

Le visite: “Gli assessori Gallera e Foroni sono stati all’ospedale di Crema, mentre l’assessore Foroni e Terzi andranno a Bergamo per il nuovo ospedale degli Alpini dove stanno finendo i lavori”, ha concluso il Governatore.