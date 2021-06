Il progressivo miglioramento dei dati relativi alla diffusione del contagio da Covid 19 in Lombardia consentono al Governatore, Attilio Fontana, di rassicurare ulteriormente i lombardi: “Fascia bianca e abolizione coprifuoco si avvicinano”.

Il presidente Fontana: “Fascia bianca e abolizione coprifuoco si avvicinano”

“Da oggi ristoranti e bar possono ospitare i clienti anche all’interno, sia a pranzo che a cena” – ha scritto Fontana postando su Facebook una foto mentre beve un caffè al bancone di un bar di piazza Città di Lombardia. “I dati della Lombardia confermano la discesa dei contagi. La fascia bianca si avvicina e finalmente potremo anticipare anche l’abolizione del coprifuoco”.

Le tappe per il superamento del coprifuoco

I più fortunati, ossia chi risiede nelle regioni bianche (ad oggi Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) hanno già detto addio al coprifuoco da ieri, 31 maggio. In zona gialla invece, quella dove si trova attualmente la Lombardia, resta fisso dalle 23 alle 5 del mattino successivo fino al 6 giugno.

Dal 7 giugno il coprifuoco sarà spostato alla mezzanotte (e sempre fino alle 5 del mattino seguente), mentre dal 21 giugno sarà definitivamente cancellato.

La Lombardia però spera di poter entrare in zona bianca (l’incidenza settimanale dei contagi regionali in questo caso deve essere inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per 3 settimane consecutive) già dal 14 giugno.

E i dati sembrano proprio andare in questa direzione. La contrazione dei nuovi positivi è infatti costante e allo stesso tempo la campagna vaccinale è arrivata a sei milioni di dosi somministrate.