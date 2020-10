Il presidente Fontana: “La linea epidemiologica sta salendo, oggi 5mila positivi e 350 ricoveri”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questo pomeriggio ha parlato alla stampa direttamente da Palazzo Lombardia. “I dati di oggi purtroppo dicono che la linea epidemiologica sta salendo. Oggi 5 mila positivi e 350 ricoveri tra terapia intensiva e non“.

Parla il presidente Fontana

“Sono 170 complessivamente le terapie intensive per pazienti covid”, ha continuato Fontanta. Focus anche sulla situazione di Milano: “Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta. A Milano città attorno a mille contagiati”.

Sul lockdown: “Dobbiamo fate di tutto per impedire un lockdown nazionale. Il nostro Paese deve andare avanti. Non possiamo fermarci”.

Sulla didattica a distanza nessuna marcia indietro

Fontana non ha solo anticipato i numeri. Alle 13 si è tenuta infatti la seconda riunione con Anci e i sindaci delle Città Capoluogo sul tema della Didattica a Distanza obbligatoria alle superiori da lunedì. Nessuna novità ufficiale ma Fontana fa capire che non intende fare passi indietro: “Alcuni sindaci non accettano la mia ordinanza limitatamente alla didattica a distanza. Ne ho preso atto, mi assumo interamente la responsabilità di questa decisione”.