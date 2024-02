Il presidente Mattarella fa il tifo per "Un euro al metro" e il progetto arriva fino in Africa

Con "Un euro al metro" a Olgiate Comasco le sorprese non finiscono mai: messaggio di sostegno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nuovo progetto in Africa.

"Un euro al metro" tra nuoto, solidarietà e... Mattarella

Il progetto sportivo e solidale vede impegnati Alberto Ghielmetti, Michele Bottinelli e Alessandro Lucca. La formula vincente unisce grandi traversate natatorie e raccolte fondi a favore di associazioni del territorio. Nelle precedenti edizioni, infatti, sono state aiutate "L'Alveare" di Olgiate Comasco, la cooperativa "Sociolario" di Como, Fondazione Paolo Fagetti con "Casa di Paolo e Piera". Nel 2019 la traversata dello Stretto di Messina, un anno più tardi e anche nel 2021 quella del Lago di Como. Nel 2022 l'eccezionale traversata da Piombino a Cavo (Isola d'Elba). Lo scorso anno festa riuscitissima con partenza della traversata da Cernobbio, tappa a Carate Urio, poi Torno e di nuovo Cernobbio. Complessivamente, le varie edizioni del progetto hanno raccolto e donato un tesoretto di 60.000 euro, tra l'altro mettendo in rete più associazioni. Lo scorso anno, ad esempio, l'appoggio fondamentale dell'associazione genitori "La Lanterna", la camminata del "Cai" in occasione della traversata natatoria e l'aiuto da parte del sodalizio "I Rod Vecc de Fruntiera". E il sostegno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è garantito ancora una volta.

Il grazie inviato dal presidente Mattarella

A dare forza e spinta motivazionale ai nuotatori Michele Bottinelli e Alberto Ghielmetti, affiancati per la parte organizzativa e social da Alessandro Lucca, c'è anche un sostenitore d'eccezione: il presidente della Repubblica. Nei giorni scorsi, infatti, una busta con un messaggio scritto da Mattarella ha raggiunto i tre amici, dai quali il presidente aveva ricevuto un gustoso omaggio natalizio. Un biglietto scritto di suo pugno e firmato: "Vi ringrazio molto per il vostro pensiero artigianale con l'abbinamento all'iniziativa di solidarietà. Con gli auguri migliori. Sergio Mattarella".

Nuova edizione, un sogno chiamato Africa

Con rinnovato entusiasmo, ecco la pensata per imbastire la nuova edizione di "Un euro al metro". Che questa volta si spinge fino in Africa. Il focus della traversata 2024 - ancora da svelare nei dettagli ma in programma per la prossima estate - sarà la realizzazione di un pozzo in Tanzania, nella regione di Morogoro. L'obiettivo, in sinergia col "Koinè" di Olgiate Comasco e ancora il supporto dell'associazione "La Lanterna", trova terreno fertile grazie a Paolo Pecis - in arte Sagitta, funambolico artista di strada - volontario che collabora con l'associazione "Mama Tanzania". Quindi, "Un euro al metro" si metterà al servizio proprio di "Mama Tanzania" per realizzare un pozzo che aiuti la popolazione locale. Lo stesso Sagitta precisa: "Ho iniziato a fare volontariato in Brasile, in questo caso porto in Africa i miei sogni e i miei ideali, la mia arte e il mio colore con "Mama Tanzania".