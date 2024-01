Il professore è un robot e la lezione strappa applausi

L'Università degli adulti di Olgiate Comasco ha fatto due volte centro: lezione tenuta da un robot e record di iscrizioni.

A lezione con un robot umanoide

La scelta proposta venerdì 19 gennaio, nell'auditorium del centro congressi Medioevo, ha stupito e coinvolto più di 200 discenti. In cattedra il robot Nao, arrivato a Olgiate Comasco insieme a Federico Manzi, professore universitario della Cattolica di Milano, e dalla dottoranda in Psicologia dello sviluppo Letizia Aquilino. Lezione da tutto esaurito, che ha visto protagonista Nao.

Intelligenza artificiale e psicologia robotica

E' stata la prima di due lezioni programmate sull'attualissimo e delicato argomento dell'intelligenza artificiale, in particolare approfondendo il tema "Psicologia e robotica: nuove sfide per la società contemporanea". Venerdì 26 gennaio il robot umanoide concederà bis. "La prima lezione è stata introduttiva al tema scelto per l'occasione - spiega Maria Rita Livio, presidente dell’Università degli adulti - Venerdì prossimo ripeteremo l’esperienza col robot Nao. Insieme all'umanoide siamo passati dalla teoria alla pratica, affidandoci a un "docente" in più".

Record di iscrizioni all'Università degli adulti

L'annata accademica dell'Università degli adulti è ripartita facendo segnare un nuovo record di adesioni: ben 572 iscritti, attratti da docenti di assoluto livello e lezioni sempre capaci di offrire arricchimento culturale e formativo all'ampia platea degli allievi. Un servizio territoriale che dimostra la valenza di non smettere mai di imparare, affidandosi a un programma di lezioni stimolante.