Il programma delle asfaltature nei mesi di settembre e ottobre a Olgiate Comasco.

Il programma dei lavori

I lavori in via Repubblica sono stati conclusi giovedì. Martedì 8 settembre verrà posata la segnaletica.⁠ Parcheggio di via Meucci: i lavori stanno procedendo e al massimo lunedì verranno conclusi con l’asfaltatura. Via Leonardo da Vinci: i lavori inizieranno lunedì 7 settembre. È prevista la scarifica e il rifacimento del manto di asfalto, con conclusione entro mercoledì pomeriggio.

Chiusura al traffico in via San Gerardo

In via San Gerardo chiusura alla viabilità lunedì 7 e martedì 8 settembre dalle 8 alle 17 per lavori di costruzione della linea elettrica Bt interrata. La modifica temporanea della viabilità è prevista con divieto di circolazione in via San Gerardo all’altezza dell’intersezione con via Rovelli. Inoltre, stop alla circolazione in via Rovelli nelle stesse date e negli stessi orari.

Il calendario degli interventi in ottobre

Per quanto riguarda viale Trieste, indicativamente da lunedì 5 ottobre inizieranno i lavori di sistemazione dei marciapiedi, che comprenderanno la sostituzione/sistemazione dei cordoli, gli abbassamenti per l’accessibilità dei disabili e il rifacimento del manto. Contestualmente verranno rifatte anche le aree in corrispondenza delle pensiline degli autobus. Questi interventi avranno una durata indicativa di una decina di giorni. Successivamente si procederà con l’asfaltatura della strada, con l’obiettivo di concludere tutti i lavori entro la terza/quarta settimana di ottobre. In questo programma è compresa anche via dell’Isola.