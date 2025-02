Il promemoria del Comune ai cittadini per il pagamento delle tasse

Promemoria del Comune di Olgiate Comasco ai contribuenti "sbadati".

Come evitare sgradite sorprese

Relativamente al mancato versamento della Tari (Tassa rifiuti) e dell’Imu (Imposta municipale unica), Palazzo Volta ricorda ai cittadini l'importanza di controllare se il dovuto sia stato versato. Ecco il senso di un avviso diffuso al fine di agevolare coloro che, magari inconsapevolmente, non abbiano pagato i due tributi. "Invitiamo i cittadini che ancora non avessero provveduto a versare Tari e Imu, con riferimento al 2024, a provvedere il prima possibile - puntualizza l’avviso - Nelle prossime settimane l’ufficio Tributi avvierà le consuete verifiche e procederà con le attività di accertamento per il recupero del dovuto".

L'invito dell'assessore

Un ultimo appello per evitare sanzioni. "Il nostro invito vuole essere di aiuto a chi non ha pagato e non se ne è reso conto - precisa Luca Cerchiari, assessore con delega al Bilancio - Un approccio di cortesia, così da fare in modo che al più presto i pagamenti vengano effettuati. E’ importante rendersene conto, perché permette di pagare senza sanzioni. Nel 2024 abbiamo recuperato circa 600.000 euro di tributi non versati, relativi all’anno precedente e, in qualche misura, anche al 2022. C’è sempre un 20% circa di tributi non versati. Il Comune inizia con gli avvisi bonari, poi però è indispensabile procedere con le verifiche e le sanzioni".

La tecnologia agevola i cittadini

"Oggi sono fruibili strumenti tecnologici che possono dare una mano ai cittadini - sottolinea Cerchiari - Sul sito internet del Comune, nella sezione “Portale del cittadino e pagamenti telematici”, tramite Spid è possibile controllare la propria situazione: una sorta di estratto conto del rapporto tra cittadino ed Ente locale. Si possono controllare i pagamenti Tari e Imu, i depositi cauzionali, i pagamenti delle lampade votive. E’ utile monitorarlo per riscontrare eventuali pendenze o incongruenze. Per il pagamento della Tari è possibile effettuare la domiciliazione bancaria: una modalità di versamento che evita dimenticanze".