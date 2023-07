Attimi di paura ieri, domenica 9 luglio 2023, in una galleria della A12, nel tratto compreso tra Recco e Genova, dove un pullman ha preso improvvisamente fuoco e causando l'intossicazione di una 40ina di persone. L'autobus stava trasportando un gruppo comasco.

Il pullman che ha preso fuoco in una galleria tra Recco e Genova portava una comitiva comasca

Sono impressionanti le immagini diffuse dai Vigili del fuoco di quel che resta del pullman incendiatosi sull'A12, nel comune di Recco. Diverse persone (37 secondo l'ultimo bollettino della Regione) sono rimaste intossicate e ricoverate in ospedale e danni gravi sono stati riportati dalla galleria, il cui transito è stato interdetto con inevitabili ricadute sulla viabilità.

Il rogo - dovuto forse a un surriscaldamento del motore, ma sarà difficile risalire alle cause alla luce di quel che ne resta - è divampato in un pullman proprio mentre stava attraversando la galleria Monte Giugo, situata tra i caselli di Recco e Nervi in direzione Genova lungo la A12.

I Vigili del fuoco hanno approcciato l'incendio passando attraverso il bypass dell'altro senso di marcia e facendo invertire il senso di spinta dell'aria, del sistema di ventilazione della galleria stessa hanno mandato il fumo verso l'uscita lato Genova e potendo così migliorare la visibilità ed attaccare l'incendio.

"La volta del tunnel ha riportato danni da calore e, allo stato attuale, non è possibile consentirne l'uso comunque vincolato alla rimozione della carcassa del pullman", fanno sapere i vigili del fuoco.

Gli occupanti del mezzo sono stati soccorsi da automediche e ambulanze. Intossicato lo stesso autista del mezzo, che stava rientrando sembra dopo una gita alle Cinque Terre. Autostrada chiusa al traffico (con la Regione che ne sconsiglia l'utilizzo) e Vigili del fuoco intervenuti con pattuglie della Polizia stradale e addetti di Aspi (Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia).