Il quartino delle Stelline, i mondeghili dei Martinitt: cena al Mamete a Cantù

«Il quartino delle Stelline, i mondeghili dei Martinitt. Una cena con i menù delle orfane e degli orfani degli istituti Martinitt e Stelline all’inizio ‘900». E’ l’iniziativa promossa dal museo dei Martinitt e delle Stelline, dall’accademia del Dialett Milanes, da Arpa Magica con il sostegno della Bcc di Cantù. Si svolgerà presso il parco inclusivo Mamete, in via Monforte nella frazione di Cascina amata, sabato 3 settembre a partire dalle 20.30.

Le parole del presidente Marelli

«L’iniziativa è finalizzata a porre in essere una raccolta fondi per le Stelline Martinitt - ha raccontato il presidente dell’Unione sportiva ricreativa Cascina Amata Parco Mamete Marzio Marelli - L’idea era emersa qualche tempo fa, ci abbiamo lavorato e siamo riusciti a concretizzarla nell’evento che avrà luogo all’inizio di settembre, subito dopo la conclusione delle vacanze estive». Ricco il menù che verrà presentato in quell’occasione. «E’ il risultato di una ricerca, che è stata condotta al fine di individuare i piatti che venivano serviti all’interno della nota istituzione milanese», ha aggiunto il presidente. Ciascun piatto sarà infatti accompagnato dalla presentazione storica e da poesie dialettali e canzoni milanesi. Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 31 agosto al numero 0243006522, dal martedì al sabato dalle 10 alle 18, mentre negli altri orari al 3921130038, oppure via mail (museopioalbergotrivulzio.it). Il costo è di 25 euro.