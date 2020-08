Il regalo estivo per gli over65: a Cantù arriva Cartargento

Tessere in arrivo e nuove attività commerciali aderenti. E’ questo il regalo estivo del Comune di Cantù, in collaborazione con Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Bcc e Giornale di Cantù, per gli over 65. Da qualche giorno, infatti, sono in distribuzione le nuove tessere di Cartargento, che garantiscono sconti ai residenti che hanno compiuto 65 anni di età.

Per aderire è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Cantù e inviarlo alla email urp@comune.cantu.co.it.

Entro la fine di agosto saranno distribuite mezzo posta le tessere Cartargento, con precedenza a coloro che hanno compiuto i 65 anni di età nel biennio 2018 – 2020, periodo in cui il servizio è stato sospeso.

L’elenco completo degli esercenti che collaborano all’iniziativa

