Il ricordo di Luca Nesti: i Carabinieri di Lecco celebrano il 209° anniversario dell'Arma in suo nome

Si è celebrato questa mattina, lunedì 5 giugno 2023, il 209esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri lecchese, un anniversario che non poteva fare a meno di celebrarsi nel ricordo di Luca Nesti, il comandante dei Carabinieri della stazione di Costa Masnaga residente a Lambrugo, dove è stato trovato senza vita la scorsa settimana, proprio vicino alla sua abitazione.

A chiedere a tutti un momento di raccoglimento all'inizio della cerimonia che si è svolta nella sede del Comando provinciale alla presenza di amministratori, sindaci con la fascia tricolore sul petto, autorità civili, militari, religiose e dei bimbi della scuola primaria De Amicis di Lecco è stato il comandante provinciale Alessio Carparelli.

Un discorso all'insegna della sobrietà, se non dell'austerità, per rispetto di un dolore, di una perdita che ha colpito profondamente tutti i carabinieri lecchesi e comaschi.

"Questa cerimonia rappresenta un’occasione per celebrare l’identità dell’Arma, dei sui valori, della colleganza tra le proprie fila, che oggi si uniscono ancora una volta per questo triste evento".

Poi il pensiero, e non poteva essere altrimenti, è tornato ancora a Nesti:

"Vorrei inoltre rivolgere un convinto sentimento di gratitudine a tutti i membri delle professioni dell’emergenza, sanitari, vigili del fuoco, protezione civile e soccorritori in genere che ci hanno aiutato a riportare Luca a casa e che stanno continuando ad operare senza sosta per restituire dignità sociale alla popolazione delle regioni Emilia Romagna e Marche. Vorrei rivolgere un mio personale ringraziamento ai membri della Rappresentanza Militare e dell’Associazionismo Sindacale per la costante opera di sostegno ai Carabinieri di Lecco. Ai nostri maestri di ieri, qui rappresentati dai membri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, va uno speciale ringraziamento per il costante supporto per la nostra amata Istituzione. Vorrei infine ricordare l’incessante opera svolta dall’Imprenditoria Lecchese e da tutto il mondo dell’associazionismo d’impresa che contribuiscono quotidianamente alla crescita economica ed occupazionale della provincia di Lecco".