Il saluto alla storica segretaria comunale: dopo 30 anni di lavoro Tiziana Ronchetti lascerà Bulgarograsso.

Durante il Consiglio comunale di giovedì 25 luglio, firmata la nuova convenzione di segreteria con Sala Comacina e Brienno. Un documento che, di fatto, ha sancito la fine della collaborazione con Ronchetti, in forze al Comune bulgarese dal primo aprile 1993. Il rapporto terminerà a fine settembre

Una figura storica lascerà il Municipio

"La salutiamo con questa delibera - ha esordito il sindaco Fabio Chindamo - Avremo quindi una presenza diversa. Una convenzione necessaria. Ritornerà il segretario con un numero di ore maggioritario essendo noi il Comune capoconvenzione".

"Io e la dottoressa abbiamo condiviso 28 anni di Amministrazione - ha aggiunto il consigliere di minoranza Ferruccio Cotta - Verrà a mancare un compagno di viaggio di questa lunga esperienza amministrativa".

L'ex vicesindaco Paolo Zaffaroni: "Sono passati 31 anni e non posso che ringraziare di cuore. Grazie per tutti gli anni belli trascorsi insieme".

L'intervento di Ronchetti

"Ho pensato a questa sera - è intervenuta Ronchetti - Non credo di essere una persona che si emoziona facilmente ma le parole dette mi hanno fatto emozionare. Quando sono arrivata a Bulgaro sono arrivata con un bagaglio, la mia laurea in Economia e commercio e la mia esperienza di coordinatore dei servizi contabili per il Comune di Rovellasca. A questo bagaglio ho aggiunto tempo, entusiasmo e passione: grazie a questo ingredienti posso dire che faccio un lavoro che mi piace".