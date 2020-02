Fa ancora discutere il semaforo all’incrocio tra via Lombardia, via Piemonte e via Baracca a Mirabello. Motivo? I tempi di attesa, a detta dei canturini decisamente lunghi.

Il samaforo è “davvero” intelligente? Polemica a Mirabello

“Ma siete sicuri che il semaforo di Mirabello sia intelligente?”, scrive un canturino tornando sul tema. La fila di commenti e pareri negativi in merito al nuovo semaforo intelligente è chilometrica, così come le code che si creano praticamente a qualsiasi ora all’incrocio. Quello che i canturini lamentano sono i tempi lunghi del semaforo. Le polemiche sono tantissime, e tantissimi sono coloro che dichiarano di aver segnalato già il problema al Comune. Senza riscontro. I tempi del semaforo, ricordiamo, sono cambiati soprattutto per tutelare la sicurezza di quell’incrocio, in passato frequente scenario di tamponamenti e incidenti. Un intervento dunque a garantire la vita di chi da quel semaforo passa. Ma in pochi paiono essere d’accordo in merito alla reale utilità del nuovo semaforo intelligente. (Foto da Pixabay)

