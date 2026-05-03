Il senso unico alternato è un problema: incidenti e paletti abbattuti

Ad Inverigo il senso unico alternato in via Vittorio Veneto è un problema. La soluzione potrebbe essere un cambio della viabilità.

Problema in via Vittorio Veneto

“La soluzione? Potrebbe essere quella di creare un senso unico con provenienza da Romanò. Di certo i due Comuni devono trovare un accordo”.

A parlare è il consigliere comunale Alberto Bartesaghi (Inverigo in Comune), che illustra la situazione di via Vittorio Veneto. La strada è al confine tra Inverigo e Arosio ed è spesso teatro di incidenti e di mancato rispetto delle norme stradali da parte degli automobilisti. Nel tratto compreso tra via Prealpi e via dello Scimè, la strada si restringe ed è in vigore un senso unico alternato, con precedenza per chi proviene dalla rotatoria di via Don Gnocchi. Questa precedenza però non viene sempre rispettata.

“Il risultato è che le auto sono spesso costrette a manovre improvvisate e finiscono con l’abbattere i paletti che sono collocati lungo la strada e che servono a restringere la carreggiata – spiega Bartesaghi – E in tutto questo si formano lunghe file, con il traffico che aumenta”.

Insomma quella che dovrebbe essere una strada residenziale si trasforma in una via molto più trafficata ad alto scorrimento.

“Anche perché si aggiunge un nutrito numero di mezzi che proviene da via Valsorda”, aggiunge il sindaco Francesco Vincenzi.

Residenti esasperati

Ad essere esasperati sono soprattutto i residenti della zona, che da tempo manifestano i loro disagi.

“Siamo bene al corrente della questione – sottolinea il sindaco – Vogliamo attivarci per risolvere il problema. Tante sono le segnalazioni che arrivano in Comune o che vengono fatte personalmente”.

Con il mancato rispetto delle norme il problema è maggiore, perché aumentano i litigi tra gli automobilisti. Alcuni residenti hanno addirittura sottolineato il fatto che in qualche caso i conducenti dei mezzi siano arrivati persino a mettersi le mani addosso. Un paio d’anni fa erano stati eseguiti i primi lavori per restringere la carreggiata.

“I picchetti però sono stati abbattuti. Sono stati sistemati e riabbattuti di nuovo – spiega Bartesaghi – Il problema è già stato ripristinato due volte, ma i paletti vengono regolarmente abbattuti”.

Ecco allora che il Comune intende intervenire per cercare di risolvere la situazione.

“E’ necessario che si trovi un accordo con il Comune di Arosio per risolvere questo discorso – sottolinea il consigliere – Il senso unico alternato non viene rispettato, i paletti sono costantemente abbattuti e il traffico aumenta. La strada deve tornare ad essere una strada di quartiere. Una soluzione potrebbe essere realizzare un senso unico in uscita da Romanò verso Arosio”.

L’Amministrazione intende muoversi, vedremo quali saranno le prossime mosse.