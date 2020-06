Nel mese di marzo 2020 è stata ultimata la posa della nuova segnaletica lungo i sentieri del percorso denominato “MEDA – MONTORFANO” che si snoda lungo i sentieri della Brughiera tra prati e boschi per circa 23.5 kilometri fino alle rive del bellissimo lago omonimo.

Il sentiero Meda – Montorfano ha una nuova segnaletica grazie al Parco delle Groane

La posa della segnaletica in alluminio con grafica standard CAI è stata programmata e finanziata dal Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea, e sostenuta dalle associazioni del territorio che da anni sono impegnate nella tutela e promozione della Brughiera, nello specifico del Sentiero ME MO.

Le associazioni che hanno voluto, mappato e promosso il sentiero 33 anni fa sono il CAI, la SEM e il GAM di Meda. Da allora tutti gli anni le prime due (il GAM da alcuni anni non è più in attività) organizzano la prima domenica di ottobre la camminata Meda – Montorfano lungo questo sentiero offrendo all’arrivo al Lido di Montorfano una spaghettata nel bellissimo contesto del Lago. Ai partecipanti (circa 250 nell’edizione 2019) gli organizzatori offrono anche il rientro in pullman a Meda, il tutto in forma assolutamente gratuita. Purtroppo l’edizione 2020 di ottobre probabilmente non potrà essere organizzata a causa dell’emergenza Covid 19.

La storia di questo progetto ha visto un ruolo attivo anche delle varie Amministrazioni Comunali di Meda, che negli anni hanno cercato di sostenere e promuovere il sentiero. Nel 2019 il Parco Regionale ha deciso e finanziato la sostituzione della segnaletica esistente in

legno posata circa 25 anni fa con il contributo del PLIS Brughiera e della Provincia di Como e ormai fatiscente e deteriorata.

L’Ente Parco, l’Amministrazione Comunale di Meda e le associazioni CAI, SEM di Meda e il Comitato per il Parco Regionale Groane – Brughiera hanno individuato in questa fase di rinnovo, alcune varianti di percorso del Sentiero. La prima modifica sostanziale è stata quella di stabilire l’inizio del percorso nel centro storico monumentale di piazza Vittorio Veneto a Meda (con segnaletica che parte dalla stazione ferroviaria FNM), La seconda è stata quella di spostare l’attraversamento della Novedratese a Mariano Comense più a est nella zona di San Martino, per poter garantire un passaggio ciclo-pedonale in sicurezza e non più tramite il vecchio passaggio pericolosissimo in zona Ponte del Lottolo / discarica.

Queste proposte di modifica sono state accolte dai Comuni interessati e quindi, le stesse associazioni sopra indicate con altre realtà come il Circolo Legambiente di Cantù, il Gruppo Naturalistico della Brianza di Canzo, l’Associazione L’Ontano di Montorfano e l’Associazione Il

Gambero Di Capiago, hanno realizzato e stampato la mappa del NUOVO SENTIERO MEDA – MONTORFANO 2020 con il Patrocinio del Parco Regionale. Sulla mappa è stampato un QR CODE scaricabile facilmente con qualsiasi smartphone, in cui si trova il percorso del sentiero Meda – Montorfano georeferenziato sulla piattaforma Google satellitare.