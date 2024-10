Cristina Mazzotti, si parla del sequestro alla vigila dell'anniversario

Si parlerà del sequestro e dell'uccisione di Cristina Mazzotti, avvenuti nel 1975, nel primo incontro della Rassegna antimafia "4 colpi alla 'ndrangheta", organizzata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi”.

Il sequestro avvenne per ordine di affiliati alla 'ndrangheta. Proprio in queste settimane è in corso, presso la Corte d’Assise di Como, il processo che riguarda gli ultimi quattro imputati accusati di essere i mandanti e gli esecutori materiali del rapimento, quelli che poi passarono l’ostaggio alla banda che tenne in ostaggio Cristina per un mese, fino alla tragica morte e al successivo ritrovamento del cadavere in una discarica in provincia di Novara.

In collaborazione con CGIL Como e col patrocinio dei Comuni di Eupilio, Castelmarte, Tavernerio e Ponte Lambro, l'incontro si terrà venerdì 18 ottobre, alle 21, presso la Sala consiliare di Eupilio , in via Strambio. L'occasione è la presentazione del nuovo libro di“Il rapimento di Cristina Mazzotti. Una buca, 5 centimetri d’aria”, in cui l'autore - con gli occhi del cronista e di amico della famiglia Mazzotti - narra del sequestro e omicidio della diciottenne, rapita proprio a Eupilio, alla vigilia del cinquantesimo anniversario della tragica vicenda.