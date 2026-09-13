Il sindaco annuncia: “Più controlli sul territorio da parte della Polizia Locale”

Inverigo, più controlli sul territorio da parte della Polizia Locale: l’annuncio del sindaco Francesco Vincenzi. Incrementato il numero di agenti e di strumenti a loro disposizione.

“Programma sulla sicurezza rispettato”

Un numero di agenti adeguato alle due turnazioni, strumentazione all’avanguardia per la sicurezza del territorio e

“Un programma sulla sicurezza che è stato rispettato in base a quanto prevedeva il programma elettorale”.

L’Amministrazione fa il punto sulla Polizia Locale e sugli strumenti in dotazione al comando, proprio quando Regione ha annunciato che Inverigo è uno dei dodici Comuni della Provincia a ricevere un finanziamento di 20mila euro per sostenere il potenziamento delle Polizie Locali.

“Siamo riusciti a ripristinare il comando di Polizia Locale con tutti gli uomini: ora abbiamo sei persone che garantiscono perfettamente due turni giornalieri. Abbiamo poi iniziato a fornire loro tutta la strumentazione necessaria, tra cui i tablet che servono per il controllo assicurativo dei veicoli e le telecamere mobili”, spiega il sindaco Francesco Vincenzi.

Nel frattempo ad aprile è arrivata una nuova vettura a disposizione del comando: una Volvo all’avanguardia, con tutte le strumentazioni del caso. Mentre in Comune sono state installate tutte le telecamere per la lettura targhe nei varchi d’accesso al paese.

“Era un punto da cui partire per quanto riguarda il controllo del territorio”, sottolinea il primo cittadino.

Il punto sui controlli

E a proposito di controlli sono in corso quelli relativi alla revisione e all’assicurazione dei veicoli.

“Ci sono stati casi di controllo ed è stata riscontrata una mancata revisione o una mancata assicurazione – dichiara Vincenzi – Per questo invitiamo i cittadini a rinnovare le assicurazioni. In caso di incidente ne dovranno altrimenti rispondere in prima persona. Allo stesso modo invitiamo a non utilizzare il cellulare durante la guida. A breve verranno eseguiti anche controlli sui monopattini elettrici. Darò la disposizione al comando”.

Con la nuova legge del Governo che permette di utilizzare un fondo per la sicurezza e il controllo del territorio, gli agenti della Polizia Locale potranno effettuare dei controlli aggiunti in orari extra.