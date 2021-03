Il sindaco di Capiago: “Contagi in crescita, servono attenzione e vaccini”

Ha vinto il virus dopo diverse settimane complicate, ricoverato in ospedale. La battaglia di Emanuele Cappelletti, sindaco di Capiago Intimiano, prosegue ora al fianco dei suoi cittadini. Tra i contagi che salgono e la speranza nei vaccini.

“Dopo tanti mesi in cui, sia pur con qualche “acciacco”, la didattica era ripartita, da oggi (ieri, ndr) i nostri piccoli si ritrovano in tutta la provincia di Como con le scuole nuovamente chiuse a fare attività esclusivamente a distanza, ivi compresi i bimbi delle scuole per l’infanzia. E’ un qualcosa che stringe il cuore. Vedere il loro sguardo tra il triste e rassegnato nel non potere stare con i propri compagni e le loro insegnanti. Duro colpo anche per i tanti genitori, che nella già difficilissima situazione economico e sociale, dovranno organizzarsi per questa ennesima difficile prova, che ancora una volta li chiama oltremodo a coniugare l’attività lavorativa a quella familiare.

Che dire… questo dell’arancione rinforzato… provvedimento utile, eccessivo, necessario? Come amministratore locale non sta a me dirlo… percepisco però la rabbia della gente… e la rabbia è sicuramente un sentimento umano e comprensibile. Quello che posso fare è fornire i dati del nostro territorio e formulare qualche riflessione, a carattere locale e generale.

Questo è un sintetico riepilogo della curva dei positivi a Capiago Intimiano nelle ultime settimane:

il 17 gennaio i positivi erano 34

il 31 gennaio erano 30

il 12 febbraio erano scesi a 15

il 22 febbraio saliti a 25

il 26 febbraio scesi a 20…

a marzo la brusca impennata…

il primo marzo erano saliti a 30

ed il dato di ieri sera, ci dice che in un solo giorno si è passati da 30 a 44 contagiati... circa il triplo di sole 2 settimane fa… ed il dato è in continua crescita…

Come in continua crescita torna ad essere anche la pressione ospedaliera provinciale. Tutti dati che non possono non farci riflettere, ma soprattutto correre ai ripari. Quando si riscontra un problema, bisogna in primis cercare di coglierne le cause. Da un lato le varianti, dall’altro probabilmente lo stato di assuefazione mentale alla situazione, che ha fatto abbassare la guardia… ed ahimè, probabilmente molte volte anche la mascherina…

Solo due possono essere, a mio avviso, le strade che ci possono fare uscire da questa situazione quanto prima…

1) Mantenere altissima l’ATTENZIONE… e gli accorgimenti sanitari, quali l’uso delle mascherine e la disinfezione delle mani, alle quali prassi, pur consapevole della diffusa esasperazione in tal senso, devo assolutamente invitare… facendo appello al senso di responsabilità, resilienza e senso civico che ognuno ed ognuna di Voi, sicuramente ha.

2) VACCINARSI. Non mi stancherò mai di ripeterlo.

Purtroppo per far ciò, non basta la volontà dei singoli (anche se è molto importante), serve che TUTTE LE ISTITUZIONI… TUTTE… a livello locale, nazionale e mondiale facciano la loro parte, mettendo a disposizione i Vaccini per una vaccinazione di massa della popolazione”.