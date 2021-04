Il sindaco di Figino: “Cerchiamo volontari per il Centro vaccinale marianese”

Servono volontari per il Centro vaccinale di Mariano Comense, prossimo all’apertura.

L’appello arriva del sindaco di Figino Serenza, Roberto Moscatelli.

“Care concittadine e cari concittadini,

come ben saprete il Comune di FiginoSerenza ha aderito unitamente ai comuni di Arosio, Cabiate, Inverigo, Lurago d’Erba, Carugo e Novedrate, al progetto presentato dal Comune di Mariano Comense ad ATS Insubria che prevede l’apertura di un nuovo Centro Vaccinale anti Covid-19 presso il “Palatenda “ sito in via don Sturzo n 46 a Mariano Comense.

Oltre all’Amministrazione Comunale di Mariano Comense, ente capofila, ed i comuni sopra elencati, hanno dato la propria adesione circa sedici MMG del nostro territorio e garantiranno il loro supporto attraverso risorse umane anche la Croce Bianca di Mariano Comense, per la gestione logistica e degli spazi, i gruppi di Protezione Civile dei comuni afferenti al Centro Vaccinale, per il presidio degli spazi esterni e degli accessi e le associazioni di volontariato per le fasi di accettazione e registrazione degli utenti.

Grazie al prezioso contributo di tutti questi Enti a breve avremo un punto vaccinale di notevole importanza per tutto il nostro bacino territoriale che, a pieno regime, sarà in grado di poter vaccinare fino a 720 persone al giorno. Per raggiungere questo importante obbiettivo abbiamo però bisogno dell’aiuto di tutti Voi.

Con la presente sono infatti a chiedere la vostra collaborazione inviandomi alla mail sindaco@comune.figinoserenza.co.it

eventuali nominativi di persone del nostro territorio che vogliano rendersi disponibili a prestare servizio per attività di volontariato di tipo amministrativo all’interno del Centro Vaccinale. Se poi conoscete anche qualche medico tirocinante o in pensione che volesse volontariamente prestare servizio presso il Centro Vaccinale, questo è il momento per farlo”.