Il sindaco Frigerio ha scelto la sua Giunta: Gherbesi è vicesindaco

Consiglio comunale di insediamento per la nuova Amministrazione comunale di Alzate Brianza e il sindaco Paolo Frigerio: la seduta pubblica è stata fissata per lunedì prossimo, 24 giugno, alle 19.15 nella sala civica «Alciato». In quella sede, il neoeletto sindaco Frigerio pronuncerà il suo giuramento davanti alla cittadinanza e nominerà ufficialmente gli assessori che lo affiancheranno nella Giunta comunale, oltre che il vicesindaco.

Ecco i quattro assessori che affiancheranno Frigerio

Come ufficializzato in queste ore, ad affiancare la Giunta del primo cittadino Frigerio saranno gli assessori Massimo Gherbesi, Mariolina Sala, Sergio Molteni e Luisa Maria Mauri. Gherbesi sarà il vicesindaco: a lui sono state conferite le deleghe a Urbanistica e Polizia locale.

Sala sarà assessore con delega a Cultura e Pubblica Istruzione; Molteni avrà invece le deleghe a Ecologia, Ambiente e Servizi cimiteriali. Una scelta che mira dunque a premiare l’esperienza di chi ha già ricoperto cariche amministrative. Il quarto assessore sarà Luisa Mauri: non rivestendo la carica di consigliere comunale per non avere ottenuto sufficienti preferenze a entrare, sarà un assessore esterno. A lei sono state conferite le deleghe a Bilancio e Servizi sociali.

Restano in capo al sindaco Frigerio le deleghe a Lavori pubblici, Affari generali e Risorse umane.