Il sindaco scrive al presidente Conte, grido d’aiuto per i commercianti di vicinato

“Chi si rivolge idealmente a Voi è un Sindaco di un Comune di 11.600 abitanti in provincia di Como, Olgiate Comasco, che si fa umile portavoce delle attività commerciali presenti nella sua Città affinchè le misure previste e programmate non siano penalizzanti ma il più possibile equilibrate, di buon senso e soprattutto tarate sulle diverse realtà, lasciando anche ai Sindaci la possibilità di intervenire”. Ecco l’incipit della lettera-appello del sindaco Moretti. Che affida in toto al presidente del Consiglio, al ministro della Salute e al presidente della Regione, preoccupazioni, sconforto e necessità di aiuti da parte degli esercenti olgiatesi. “Fin dallo scorso mese di marzo c’è stato un costante, continuo contatto e confronto con i negozi e le attività della Città che ho l’onore di amministrare, affrontando tutti assieme la prima parte dell’emergenza sanitaria anche grazie al coinvolgimento diretto della nostra Commissione Comunale al Commercio e Attività Produttive ed alle Associazioni di Categoria ( Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Confartigianato), che non smetterà mai di ringraziare. E’ stato quanto mai importante avere un filo diretto di comunicazioni per poter trasmettere in tempo reale, di sabato e di domenica, anche a tarda serata tutte le direttive, le ordinanze, i Dpcm così da essere sempre informati sulle misure da prendere, sui comportamenti da tenere, sui rischi che si correvano…fino a quando è scoccata l’ora del lockdown.

Ansia, sconforto e paura di non poter ricominciare sono stati i sentimenti che hanno caratterizzato la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, assolutamente comprensibili e derivanti dal blocco del proprio lavoro e della propria attività, che si sono riversate sulla serenità del nucleo famigliare.

Mai a onor del vero i nostri imprerenditori si sono persi d’animo davanti alle difficoltà e appena è stato possibile riaprire si sono ritirati indietro le maniche ed hanno adeguato le proprie attività, i propri centri e studi professionali alle stringenti normative sanitarie prescritte dal Ministero della Salute e dal Cts”.

Le garanzie del rispetto delle regole

Moretti continua sottolineando gli sforzi di una categoria che sta facendo i conti con difficoltà mai incontrate prima d’ora. “Separatori in plexiglass e mascherine, disinfettanti e cartellonistica, tavolini distanziati e ozonizzatori, gel per le mani e termometri a infrarossi, igienizzanti, lavaggi con candeggina e alcol, lampade germicida e strumenti a vapore….questi sono solo alcuni dei dispositivi che ognuno di loro nel corso degli ultimi mesi ha acquistato e continua a fare tutt’ora nel rispetto della propria salute e della salute dei loro clienti. Le attività commerciali hanno riaperto con tanti dubbi, alcune sono state subito sanzionate per il mancato rispetto di norme a volte di difficile interpretazioni o che lasciavano un alone di discrezionalità, hanno accettato riduzioni di posti, limitazioni orarie, Dpi da indossare che hanno reso anche difficoltoso il proprio lavoro, ma tutte l’hanno fatto e continuano a farlo. Il lavoro è fondamentale, ogni lavoro è fondamentale ed ogni settore merceologico e produttivo ha una sua dignità e non deve essere mai messo in discussione dividendo i commercianti in “necessari” e “superflui”. Dalla palestra al centro estetico, dalle piscine ai centri sportivi, dal parrucchiere al bar, dall’ottico alla pasticceria, passando per i negozi di abbigliamento ai fotografi, dai panettieri ai massaggiatori, dalle piadinerie alle birrerie, dai consorzi agrari ai ristoranti, dalle gelaterie alle pizzerie, tutte e dico tutte le attività presenti a Olgiate Comasco dalla riapertura a oggi stanno rispettando in maniera rigorosa le regole”.