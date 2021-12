in edicola

Allestita come ogni anno la Natività alla Rovere con l’angioletto del rione.

Carola Colombo è sempre nei cuori e nei ricordi degli erbesi e non solo.

Il sorriso della piccola Carola rivive nel presepe

La piccola di soli 6 anni che nell’aprile del 2013 è stata prematuramente portata via da un tumore cerebrale, infatti, è tornata come "angelo protettore" del presepe della Rovere, proprio mentre, per questo Natale, l’associazione Amici di Carola è sostenuta da «Kairos for people» in una raccolta fondi a favore dell’Istituto dei tumori di Milano. Il rione della Rovere, dove abitava Carola e dove continuano ad abitare papà Marco Colombo e mamma Barbara Perego, infatti, è da sempre profondamente legato al ricordo di Carola e lo splendido presepe che da sempre viene realizzato nel lavatoio, è protetto dal viso sorridente della bambina che campeggia come un angelo sopra alla capanna con la Sacra Famiglia.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 18 dicembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui