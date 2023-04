Il teatro "Pax" risorge e porta il cinema a Lurate Caccivio

La magia del cinema ritorna in città grazie al cineteatro "Pax".

La riqualificazione del teatro verso l'ultimazione

In direzione ostinata e contraria per offrire un luogo di aggregazione e dove poter diffondere anche la bellezza della settima arte: la comunità pastorale sta spingendo sull’acceleratore e la riqualificazione della storica struttura di via Pascoli porterà con sé non poche novità. Il teatro "Pax", infatti, guarda alle proprie origini ed è pronto a essere nuovamente cineteatro. All’interno dell’investimento di 700.000 euro necessario alla riapertura dello stabile, inattivo dal 2014, è stata anche compresa la spesa di 60.000 euro per l’acquisto di un proiettore digitale e l’installazione di un sistema Dolby come impianto audio.

L'articolo completo sul Giornale di Olgiate in edicola da sabato primo aprile 2023

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui