Il Var sarà usato in tutte le partite playoff di C: lo ha "inaugurato" un arbitro alzatese

Il Var approda anche in serie C: a battezzare l’utilizzo dello strumento tecnologico per esaminare situazioni dubbie è stato l’arbitro Mattia Caldera, 31 anni, di Alzate Brianza, chiamato a dirigere il match tra Taranto e Latina, gara dei playoff tenutasi martedì scorso 6 maggio allo stadio Jacovone di Taranto. L’arbitro alzatese è stato assistito da Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre. Quarto uomo della partita è stato Michele Delrio di Reggio Emilia.

Il match è terminato 0-0 e ha di fatto condannato il Latina Calcio al termine della stagione. L’alzatese Caldera è stato dunque protagonista, lo scorso martedì, di una vera e propria svolta epocale nel mondo del calcio, con l’introduzione del Var anche nella serie C, avviato in tutti i playoff e i playout come dichiarato dal presidente della Lega Pro Matteo Marani: la novità ha riguardato l’utilizzo dello strumento - in più occasioni determinante nella verifica di episodi dubbi - anche in tutti gli spareggi promozione e fino al primo turno. Lo scorso anno lo strumento era stato sperimentato in semi e finale: quest’anno il suo uso è stato esteso a tutte le partite di playoff.

Classe 1992, Caldera è direttore di gara di serie C per il quinto anno consecutivo: tra i più esperti della sua categoria, potrà giocarsi per la prossima stagione il passaggio alla serie B. Nei mesi scorsi, l’alzatese ha arbitrato la novantesima edizione del «Derby del Tigullio», che è andata in scena nella prestigiosa cornice dello stadio Marassi di Genova. E quello di martedì è stato un nuovo, importante risultato per l’arbitro 31enne.