Il vicesindaco di Cantù: “Un anno fa l’inizio di questo drammatico momento”

Un anno di Covid. Tramite il suo profilo Facebook, il vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni, ricorda 12 mesi vissuti alla ricerca di iniziative per sostenere famiglie, imprese e tutti coloro che si sono trovati in difficoltà.

“23/02/2020-23/02/2021

Domenica 23 febbraio 2020 ore 5:51, per me inizia in questo istante il drammatico momento che stiamo vivendo, che ha rivoluzionato le nostre vite.

Un periodo fatto di giornate senza fine e senza orari; di scelte da prendere (magari anche impopolari); di iniziative da realizzare per sostenere, per quanto possibile, famiglie, imprese e soggetti in difficoltà; di tempo sottratto agli affetti per poter essere reattivi con cittadini e clienti; di difficoltà e situazioni complicate che solo chi le ha vissute le può comprendere.

Nei primi giorni dell’emergenza qualcuno ha detto “è in questi momenti di difficoltà che viene fuori il vero spessore delle persone”. E così è stato per chi doveva iniziare a impegnarsi…

…i “duri” hanno cominciato a giocare e gli altri….va beh.

Chi c’era e ha “fatto” lo sa e non c’è bisogno di aggiungere altro….

Andiamo avanti perché per quanto tutto sia complicato….”Non può piovere per sempre”!!!

#23febbraio2020

#primalanostracantù”.