Il Vidario presenta i suoi progetti a bambini e famiglie: due appuntamenti

La scuola dell’infanzia «Vidario» si presenta: il primo open day sarà sabato 14 gennaio, dalle 9 alle 13 e sarà una mattinata dedicata a genitori e bambini per visitare la struttura, conoscere docenti e staff e fare sperimentare ai bambini tanti laboratori creativi: grafici, psicomotori, di inglese, lettura animata, e molto altro. Per informazioni: 031/630352 o segreteria@asiloinfantilevidario.it.

La scuola dell’infanzia ha programmato un altro appuntamento per giovedì 19 gennaio, alle 20.30, all'asilo: una serata dedicata ai soli genitori per presentare la proposta educativa e formativa dell’asilo e le attività laboratoriali e progettuali. «Abbiamo improntato il nostro open day in due serate proprio per permettere una presentazione più completa della scuola - spiega la coordinatrice Katia Mazzoleni - Con una mattinata in cui si potranno visitare spazi e conoscere attività, ma anche sperimentare laboratori per i bimbi; e un’altra più “formale”, seppur interattiva, dedicata ai genitori, in cui presenteremo il progetto del Polo integrato 0-6 e il progetto pedagogico».

Quest'anno ricorre il 120° anniversario dalla fondazione della scuola, che si avvia alla realizzazione del Sistema Integrato polo 0-6, con la collaborazione del Cda, di alcuni soci, dell'Amministrazione comunale e di Bcc Brianza e Laghi.