ci risiamo

Ecco delle nuove immagini che fanno rizzare i capelli sulla testa

Ci risiamo, vien da dire. Dopo le svariate auto riprese in direzione sbagliata in Alto Lago e la vettura in uscita (da dove si imbocca…) dalla Lecco-Ballabio, solo per citare alcuni esempi avvenuti negli ultimi mesi, ecco delle nuove immagini che fanno rizzare i capelli sulla testa. Il video, pubblicato in rete immortala un motorino in contromano sulla rampa della Statale 36. A riportarlo sono i colleghi di Primalecco.it.

Il video del motorino in contromano sulla rampa della Statale 36

Le immagini sono state postate su un gruppo fb dedicato alla viabilità in 36 qualche giorno fa da un utente della strada, viaggiando sulla Strada provinciale 51, La Santa, da Oggiono verso Lecco, ha superato la rotonda di Sala al Barro e ha imboccato la rampa che conduce sulla Statale 36 verso il tunnel del Monte Barro.

La dash cam, posizionata sul cruscotto dell'auto, ha ripreso perfettamente un motorino che percorreva in discesa la rampa che, ovviamente, è a senso unico. Fortunatamente nessun impatto tra i due mezzi, ma sicuramente un bello spavento.

Difficile immaginare che la due ruote potesse provenire dalla Super. Ben più facile supporre che invece il motorino, sceso da via Monte Olivero, arteria di Sala al Barro abbia sbagliato uscita imboccando in contromano la via di accesso alla Statale 36...