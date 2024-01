Il Wi-Fi gratuito torna in biblioteca in grande stile (e presto anche nel parco)

Il Wi-Fi torna nella biblioteca di Olgiate Comasco in grande stile.

Servizio potenziato con l’introduzione di "CaféLib 2.0"

La novità consiste in un software avanzato concepito per offrire un’esperienza di navigazione internet sicura e conforme alle normative vigenti. Attualmente utilizzato con successo in più di 350 biblioteche, rappresenta una significativa evoluzione del servizio Wi-Fi. Tra le caratteristiche principali c’è il controllo navigazione: viene garantito un controllo accurato e conforme alle normative sulla navigazione internet, offrendo un ambiente sicuro e adatto a tutti gli utenti della biblioteca. Inoltre, iscrizione semplificata: gli utenti possono iscriversi temporaneamente o in modo definitivo tramite Sms o il comodo modulo on-line, ottenendo accesso immediato e autenticazione con credenziali uniche su tutte le postazioni collegate

Opzioni di autenticazione

Viene offerta anche la possibilità di scegliere la modalità di autenticazione preferita, utilizzando il modulo on-line o semplificando il processo con le credenziali di accesso ai servizi on-line della biblioteca. Di più, anche nuove postazioni fisse: a breve, saranno attivate due nuove postazioni fisse in biblioteca, ampliando ulteriormente le opportunità di accesso a internet per gli utenti.

Wi-Fi gratuito nel parco

Prevista l'espansione del servizio: presto l’intero parco comunale adiacente alla biblioteca sarà coperto dal servizio Wi-Fi, offrendo agli utenti la possibilità di godere di connessione internet anche all’aperto. Come spiega Paola Vercellini, assessore alla Cultura, "la nuova iniziativa fa parte dell’impegno costante della biblioteca nel migliorare l’accesso digitale e la connettività per la comunità. “CaféLib 2.0” offre un’esperienza di navigazione moderna, sicura e personalizzata. Gli utenti sono invitati a sperimentare la nuova funzionalità e a esplorare il mondo digitale in modo semplice e protetto nella loro biblioteca preferita".