Imbrattato manifesto elettorale leghista a Inverigo

Era stato esposto appena un giorno prima. Non hanno impiegato molto i vandali a imbrattare un manifesto elettorale leghista a Inverigo, Comune che andrà ad elezioni ad ottobre.

L'episodio è avvenuto ieri. A spiegare l'accaduto è Laura Santin, referente provinciale della Lega ed ex assessore all’Istruzione proprio a Inverigo

“Quella che appare come una battuta, tra l’altro anche poco divertente, apparsa all’interno di un fumetto disegnato accanto al candidato sindaco di Inverigo in Comune, Francesco Vincenzi, e contro il leader della Lega Matteo Salvini crea una grande amarezza. Questo gesto, sciocco, denota solo lo scarso rispetto verso coloro che, in modo volontario, investono tempo, energie e anche i propri risparmi per mettersi a disposizione della cittadinanza.

Certo è davvero molto strano – e lo affermiamo con tono ironico – che i giovani leghisti o i simpatizzanti del centro destra abbiano, per fortuna, una diversa educazione e trovino altri modi per svagarsi nel loro tempo libero. Evidentemente la lista è forte e non possiamo che continuare senza paura e con il sorriso sulle labbra”.