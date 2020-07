Uffici, negozi, appartamenti, ville e persino un ristorante e un agriturismo. Sono numerosi gli immobili che si trovano nella provincia di Como e che andranno all’asta nel mese di luglio. L’opportunità è quindi estremamente ghiotta. Infatti potranno essere acquistati all’incanto a un prezzo davvero concorrenziale. In un approfondimento di quattro pagine, sul Giornale di Cantù da oggi in edicola, per ogni immobile messo all’asta ci sono una descrizione, il prezzo a base d’asta e, dove possibile, anche un’immagine.

Immobili all’asta nel Comasco: c’è anche un agriturismo

C’è anche un favoloso albergo tra gli immobili che andranno all’asta nel mese di luglio. La struttura si trova a Gravedona. Asta del 30 luglio, alle 14, in via Rosselli 15 a Como. Ci sono un ristorante con ingresso, reception, sale da pranzo, veranda, servizi igienici, spogliatoi, cucine, area lavaggio al piano terreno, sette camere con bagno privato, oltre a corridoio e ripostiglio al piano primo, tre camere con bagno privato, oltre a corridoio e ripostiglio al piano secondo, area benessere con sauna, bagno turco, vasche idromassaggio, sala relax, sala massaggi, docce e spogliatoi al piano interrato, cantine e locale deposito al piano interrato. Prezzo: 682.000 euro.

