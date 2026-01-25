Imparare a salvare una vita: il progetto “Crescere Informati” torna nelle scuole

Imparare a salvare una vita: “Crescere Informati”, il progetto promosso da Croce Rossa Triangolo Lariano Asso torna nelle scuole.

Imparare il valore del primo soccorso

Imparare il valore del primo soccorso sin da piccoli può fare la differenza. È questo l’obiettivo del progetto “Crescere Informati”, che ha portato nelle scuole un percorso educativo fatto di lezioni teoriche e attività pratiche, pensate per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’emergenza e della prevenzione. Durante gli incontri gli studenti hanno scoperto quanto sia importante saper riconoscere una situazione di pericolo, chiamare correttamente il numero unico di emergenza 112 e intervenire in modo semplice ma efficace in caso di piccole ferite o traumi osteo-muscolari. Non sono mancate le prime nozioni di rianimazione cardiopolmonare, spiegate con un linguaggio adatto all’età, per trasmettere sicurezza e consapevolezza anche di fronte alle emergenze più complesse.

Un percorso di crescita

Il progetto si è rivelato molto più di un’attività informativa: un vero e proprio percorso di crescita che ha rafforzato la cultura della prevenzione e ha fatto da veicolo ai valori fondamentali della Croce Rossa Italiana. Responsabilità, solidarietà e universalità sono stati al centro degli incontri, stimolando nei bambini il senso di attenzione verso gli altri e il desiderio di aiutare, da coltivare fin dall’infanzia.

“E’ entusiasmante vedere come i bambini e ragazzi approcciano il mondo del primo soccorso – spiega Giuseppe Gelmini, responsabile del progetto – Come con il loro porsi all’ascolto e come riescono ad apprendere semplici manovre, ma fondamentali per aiutare il prossimo, come esplicitano serenamente e giocosamente la voglia di fare e dare aiuto soccorso solidarietà in una modalità priva di preconcetti e vincoli. Il pensiero che ha animato la volontà di costruire il progetto “Crescere informati” è attivare tutto questo nei giovani sin da piccoli e portarli a essere attori futuri di azioni positive verso chi ne abbisogna”.

I numeri

Nel 2025 sono stati coinvolti circa 800 bambini e ragazzi delle scuole elementari di Valbrona, Asso, Longone, Castelmarte e Caslino, della scuola media di Asso e di tutte le classi del liceo Galilei di Erba, con conferenze dedicate anche alla figura del volontario e al significato del volontariato. Nel 2026 il progetto è proseguito con la scuola primaria di Pusiano e, grazie agli incontri già programmati, raggiungerà circa 400 nuovi studenti. Tra febbraio e maggio il calendario prevede appuntamenti con la scuola media di Bosisio e con le scuole materne ed elementari di Valbrona, Asso e Sormano.