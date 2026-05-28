Incidente

Impatto frontale tra due auto sulla strada provinciale

Risultano ferite due persone, una è rimasta incastrata nell'abitacolo del veicolo.

Impatto frontale tra due auto sulla strada provinciale

Beregazzo con Figliaro · 28/05/2026 alle 09:58

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Impatto frontale tra due automobili a Beregazzo con Figliaro.

Incidente sulla strada provinciale

Alle 9.15 della mattinata odierna, giovedì 28 maggio, l’intervento di soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco e la mobilitazione di due ambulanze per un incidente stradale a Beregazzo con Figliaro sulla strada provinciale 23, nel tratto di via Marconi.

Una persona incastrata

A quanto risulta, nell’impatto frontale fra i due autoveicoli, due persone risultano ferite: una è rimasta incastrata nell’abitacoilo del veicolo.

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