Impatto frontale tra due auto sulla strada provinciale

Impatto frontale tra due automobili a Beregazzo con Figliaro.
Incidente sulla strada provinciale
Alle 9.15 della mattinata odierna, giovedì 28 maggio, l’intervento di soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco e la mobilitazione di due ambulanze per un incidente stradale a Beregazzo con Figliaro sulla strada provinciale 23, nel tratto di via Marconi.
Una persona incastrata
A quanto risulta, nell’impatto frontale fra i due autoveicoli, due persone risultano ferite: una è rimasta incastrata nell’abitacoilo del veicolo.