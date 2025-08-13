Lago

Imponente servizio straordinario contro l’abusivismo dei "taxi boat"

La Polizia di Stato di Como con la Polizia locale sanziona cinque "butta dentro" e quattro titolari di aziende

Como
Pubblicato:

Sono state violate le norme del regolamento di Polizia urbana che limitano  le attività di promozione e gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori

I soggetti fermati sono stati sanzionati

La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, martedì 13 agosto, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'esercizio abusivo dell'attività di "taxi boat", coadiuvati dalla Polizia locale, ha sanzionato cinque soggetti cosiddetti "butta dentro".
Alle 9, tre pattuglie dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, l'equipaggio della Squadra Acque Interne dell’Upgsp e una pattuglia della Polizia locale cittadina, hanno svolto un servizio che ha assoggettato a sanzione cinque "butta dentro" - un 40enne albanese, un 35enne afgano, una 42enne brasiliana, un 23enne, una 21enne, nonché quattro titolari di aziende - per aver violato il recente regolamento di Polizia urbana che limita le attività di promozione e gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori.

Le perlustrazioni anche con personale in borghese

Dopo aver perlustrato anche con personale in borghese, la zona che va dal pontile di Sant'Agostino in viale lungo lago Trieste fino all'ingresso dei giardini a lago in via lungo lago Mafalda di Savoia, hanno proceduto all’intervento.
Il servizio, disposto dal Questore di Como Marco Calì, rientra tra le attività di prevenzione e controllo volte a garantire il rispetto delle normative vigenti e garantire una migliore vivibilità dell'area del Lago di Como che attrae migliaia di turisti nella città lariana.

