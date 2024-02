Improvviso malore: Christian muore a soli 23 anni

E’ morto a soli 23 anni a causa di un malore, Christian Meta. Il giovane di Alserio si è sentito male nella serata di mercoledì, 21 febbraio, nell’abitazione in cui viveva con la mamma Alla e la sorella Nadia.

Era un giovane conosciuto e benvoluto da tutti

Vani i soccorsi, sopraggiunti immediatamente sul posto: il giovane è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Erba.

Christian lascia la mamma Alla e le sorelle Nadia e Maria. Era arrivato ad Alserio con la famiglia a 3 anni ed era quindi cresciuto in paese. A ricordare il giovane è stato il sindaco Stefano Colzani, suo cugino, che ha espresso tutto lo sgomento per l'improvvisa scomparsa del ragazzo in così giovane età.

"Siamo veramente sotto shock. E'' davvero un fatto inimmaginabile. Per me era un parente e il dolore che lascia a tutta la famiglia è davvero grande".

Sul corpo del ragazzo è stata disposta l’autopsia: non è dunque stato ancora definito il giorno dei funerali, che si terranno nella chiesa parrocchiale di Alserio.