In arrivo (finalmente) la pioggia: temperature in netto calo PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per la prossima settimana parlano di pioggia in arrivo e temperature in diminuzione. Le previsioni dell’esperto meteo, Christian Brambilla.

In arrivo (finalmente) la pioggia

Finalmente dopo oltre un mese di siccità vedremo un po’ di pioggia. Come ci conferma l’esperto meteo, Christian Brambilla, una perturbazione atlantica porterà discrete piogge sulla nostra regione, specialmente nelle zone centro/occidentali. Temperature in netta diminuzione, specie nei valori massimi con cali di circa 8/10 gradi.

Le previsioni

Domenica 19 aprile 2020: da metà pomeriggio velatura via via sempre più spesse specie su ovest regione. In serata cieli nuvolosi su pavese, irregolarmente nuvolosi sul resto della regione, prime piogge su Oltrepò pavese, e Pavese. Tra la tarda sera/notte piogge in estensione anche al Milanese, Lodigiano, Brianza, Comasco, Varesotto. Nuvoloso su buona parte della regione. Temperature max 23/24 gradi.

Lunedì 20 aprile 2020: coperto su tutta la regione, piogge sparse su gran parte del territorio. Piogge dal carattere moderato e continuo specialmente su centro/ovest regione, mentre debole e discontinuo su est e nord/est regione (Valtellina, Orobie, Mantovano, Bresciano) e sud/ovest regione (Oltrepò).Temperature tra 10 e 13 gradi. Piogge in cessazione su centro/est regione tra la sera/notte. Continueranno a carattere debole e macchia di leopardo su ovest regione, specie la parte nord.

Martedì 21 aprile 2020: nuvolosità irregolare su centro/est regione, asciutto su buona parte della regione ad eccezione di residue deboli piogge fino al mattino presto su Brianza, Comasco, Varesotto, Lecchese dove la nuvolosità sarà più compatta. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato su centro/est regione. Nuvolosità variabile su ovest regione. Nel tardo pomeriggio poco nuvoloso ovunque. In serata poco nuvoloso. Temperature minime 8/10 gradi, massime 16/17 gradi su ovest regione – 18/20 gradi su centro/est regione.

Mercoledì 22/giovedì 23 aprile 2020: soleggiato o poco nuvoloso. Possibili foschie o locali nebbie mattutine su sud regione. Temperature minime 7/10 gradi, massime 22/23 gradi.