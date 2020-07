In arrivo l’ondata di caldo: disagio anche forte nel Comasco

In arrivo ondate di calore: disagio anche forte nel Comasco. E’ quanto emerge dal bollettino Humidex diffuso oggi, lunedì 27 luglio 2020, dall’Ats Brianza.

Secondo le previsioni meteo di Arpa Lombardia oggi, lunedì alta pressione sul Mediterraneo Occidentale, sulla Lombardia stabile, soleggiato e caldo. Martedì inizialmente simile ma con instabilità in aumento dal pomeriggio sul Nordovest. Tra mercoledì e giovedì flusso in quota da ovest-sudovest con il passaggio di un impulso perturbato tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, in presenza di aria molto calda.

La giornata di oggi

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a 20 °C, massime intorno a 32 °C.

Zero termico: in salita fino a 4700 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, localmente moderati nel pomeriggio; in montagna da deboli a moderati a regime di brezza.

Altri fenomeni: moderato disagio di calore

Domani

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso ovunque fino al mattino. Dal pomeriggio addensamenti sparsi sul Nordovest, moderato sviluppo di cumuli sui restanti rilievi.

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi sul Nordovest tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in moderato aumento.

Zero termico: intorno a 4400 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili; in montagna da deboli a moderati a regime di brezza.

Altri fenomeni: forte disagio da calore.