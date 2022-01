In via Milano

Attivata anche l’unità cinofila ausiliaria della Polizia Locale.

Al termine di un’operazione congiunta della Squadra Mobile della Questura di Como e della Polizia Locale di Cantù, sabato 15 gennaio 2022, è stato tratto in arresto un uomo di 37 anni residente a Giussano.

In auto con hashish e cocaina, arrestato a Cantù

L’uomo è stato fermato dalla Polizia Locale, nel tardo pomeriggio, durante un controllo mirato, in via Milano a Cantù, a bordo di un’autovettura. Era in possesso di circa un etto di hashish e circa 25 grammi di cocaina (un involucro contenente circa 6 grammi, un involucro contenente circa 4 grammi e 19 palline). Nella circostanza è stata tempestivamente attivata l’unità cinofila ausiliaria della Polizia Locale. Sottoposti a sequestro 920 euro in contanti. Le sostanze sequestrate sono state sottoposte ad analisi presso la Questura di Como. A conclusione delle operazioni l’uomo è stato poi condotto al carcere Bassone di Como.

L’assessore alla Legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha commentato: "Grande orgoglio per una operazione che dimostra ancora una volta quanto sia efficace e concreta la collaborazione tra le forze di polizia del nostro territorio. Da parte della nostra Amministrazione e del Corpo di Polizia Locale di Cantù si pone sempre la massima attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di illegalità e di spaccio, verso tutti i tipi di sostanze stupefacenti. Da parte mia vanno i migliori complimenti agli agenti di Polizia Locale di Cantù, orgoglio e eccellenza del nostro territorio".