iniziativa

Leggere fa bene: prima si inizia e meglio è! Alla biblioteca comunale di Alserio, un angolino è stato dedicato proprio alle letture dei più piccoli.

In biblioteca ad Alserio un angolo dedicato ai più piccoli

Proprio con questo pensiero la biblioteca di Alserio ha comunicato ai suoi utenti di avere predisposto un angolo allestito per i più piccoli, con tanti libri per le loro letture. La stanza è completamente dedicata ai lettori "junior" e dalla biblioteca fanno sapere che ci sono moltissimi libri per tutte le età.

Gli orari di apertura: sabato mattina 10.00-12.00, martedì mattina 10.00-12.00 e mercoledì sera 18.15-19.30.